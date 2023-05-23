Исполнитель Владимир Дантес отметил, что сейчас волонтеры собирают деньги, которые необходимы Днепру.

Украинский певец Владимир Дантес занимается волонтерской деятельностью и дает благотворительные концерты. Во время них он собирает деньги для нужд ВСУ, а также помогает больницам и пожарным частям. В этот раз несколько часов назад Владимир Дантес попросил украинцев о помощи в денежных сборах - помощь нужна Днепру.

Так, Владимир Дантес в Инстаграм-Сториз отметил, что сегодня ночью российская федерация обстреляла Днепр. В результате атаки было уничтожено 20 аварийных автомобилей.

"Если вдруг забылось, рядом с каким соседем мы живем, то сегодня они роз**бали двадцать аварийных автомобилей в Днепре. Автомобилей, которые спасают жизнь людей", - рассказал Владимир Дантес.

Исполнитель отметил, что сейчас волонтеры собирают деньги для покупки новым автомобилей, которые спасают жизни украинцев.

"Они сейчас занимаются сбором средств на спецтранспорт в странах Европы. Вы можете перейти на их сайт и распространить информацию о них или сбросить донат", - подчеркнул Владимир Дантес.

Владимир Дантес также добавил ссылку, куда можно задонатить для покупки аварийных автомобилей.

Стоит отметить, что в марте 2022 года Надя Дорофеева и Владимир Дантес заявили, что расстались. В январе 2023 года певец сообщил, что они официально оформили развод.

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