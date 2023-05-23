Известная певица Джамала поделилась фото и видео того, что обычно остается за кадром выступлений и концертов.

Популярная украинская певица крымско-татарского происхождения

Джамала, которая в 2016 году принесла Украине победу на Евровидении, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Джамала поделилась фото и видео, на которых показала то, что обычно остается за кадром.

На снимках можно увидеть, как Джамала позирует в разных образах и локациях, при этом сохраняет выдержку и профессионализм. На некоторых фото она позирует с близкими людьми и мило улыбается в камеру. Судя по видео, мероприятия с артисткой были посвящены презентации ее нового альбома Qırım. И как видно, Джамала выкладывалась по полной, позировала камерам, работала на репетициях.

В подписи к публикации Джамала написала: "Один день из моей жизни". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Какая замечательная подвеска-трезубец. Подскажите, где найти/или что за бренд. Спасибо!".

"Как это замечательно, смотреть на человека, занимающегося своим делом, тем, что дано Богом, как это вдохновляет и греет!".

"Невероятная".

"Ты самая лучшая".

"Тебе срочно нужны еще брошки, как красиво".

"Любимая певица".

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