Популярная украинская телеведущая, звезда "1+1" Соломия Витвицкая, которая с начала войны остается в Украине и занимается разными волонтерскими инициативами, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Соломия Витвицкая выложила милое видео и рассказала, как важно поддерживать украинских производителей, предпринимателей, бренды и музыку.

Так, Соломия Витвицкая показала видео, на котором продемонстрировала свой наряд и рассказала, что поддерживает украинское. Как видно, перед камерой телезвезда появилась в длинном черном платье необычного фасона, поверх которого накинула легкий светлый пиджак. Волосы Соломия Витвицкая распустила в аккуратной укладке, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к публикации Соломия Витвицкая написала: "Поддержка украинского – сейчас это тоже важный фронт! Покупать Made in Ukraine, ходить в кафе, слушать нашу невероятную музыку – это все тоже борьба с оккупантом! И каждый из нас боец. Я пила облепиховый чай под хит "Порічка". Делитесь вашими любимыми брендами и песнями".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Какая Вы очаровательная".

"Приветствую!".

"Украинское лучшее. А какие песни, просто любовь".

"Лучшая".

"Ты прекрасна".

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