Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой исполнителя Дзидзьо, часто радует публику яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Оля Цибульская поделилась необычным видео, которое состоит из двух частей – обращения к поклонникам и кадрами с концерта во Львове, который должен был состояться около двух лет назад.

Так, сначала Оля Цибульская очень искренне обращается к поклонникам и рассказывает, что сначала ее концерт пришлось перенести из-за ковида, а потом уже из-за начала полномасштабной войны. Однако теперь ее выступление приобрело новый смысл – лечебный, для души.

Во второй части видео Оля Цибульская показала уже сам концерт, который прошел в очень теплой и трогательной атмосфере, с цветами, аплодисментами и слезами на глазах.

В подписи к публикации Оля Цибульская написала: "Куда приехать, напишите. Львов, мы 2 года планировали и, наконец, сбылась наша встреча. Наверное, так должно было быть, потому что сейчас как никогда украинцы нужны друг другу, чтобы не слетала крышечка. Спасибо за такое тепло, за объятия, радость и слезы. Украина – моя любовь и мое счастье. Спасибо нашим защитникам за возможность жить дальше Героям Слава!".

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