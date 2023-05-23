Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно за границей побывала на однополой свадьбе претендента на свое сердце в реалити-шоу "Холостячка", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Злата Огневич поделилась необычным видео и назвала дату премьеры новой песни.

Как видно, Злата Огневич запечатлена в удивительной локации, видимо, где у воды, она присела на край разбитой старой лодки, а за ее спиной видно интересные растения. Перед камерой Злата Огневич появилась в узком белом топике и длинной джинсовой юбке, которая, впрочем, не скрыла стройные ноги. Волосы певицы собраны в необычную прическу, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к публикации Злата Огневич написала: "Премьера через 5 дней. Ждете?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Конечно! Все уже ждут. Злата, вы украшение любого пейзажа".

"Как хорошо".

"Это будет хорошо".

"Конечно ждем, считаем дни".

"Очень хорошо. Злата, ну восторг".

"Уже жду премьеру".

"Очень жду новую песню".

"Злата, Вы красивая и у вас приятный голос".

"Злата, песня просто супер".

"Красавица и молодец".

"Это очень красиво, трогательно и проникновенно".

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