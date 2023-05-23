Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине и много гастролирует с концертами и спектаклями, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Наталья Могилевская растрогала украинцев кадрами из мирного Киева в День Независимости еще до начала войны.

В ролике можно увидеть, что Наталья Могилевская выступает перед зрителями на концерте ко Дню Независимости в 2021 году. В своем выступлении артистка обратилась к присутствующему среди гостей Юрию Рыбчинскому, который является одним из основателей современной украинской эстрадной песни. Наталья Могилевская назвала Юрия Евгеньевича своим вторым отцом. Похоже, это видео артистка посвятила ко дню рождения маэстро.

В подписи к публикации Наталья Могилевская написала: "Я счастлива жить в одно время с таким Гением! Также счастлива еще и потому, что долгие годы могу называть вас не только своим учителем, но и вторым отцом. Мало кто знает, что перед смертью мой папа сказал: "Юра, не оставь Наташу". Я хочу Вас поблагодарить, ведь всю мою жизнь Вы всегда рядом. В моем сердце Вы навсегда! Так же, как Ваши невероятные песни в сердцах украинцев!".

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