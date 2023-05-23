Популярная украинская блогерша и журналистка Рамина Эсхакзай, которая недавно заявила о расставании с женихом Евгением Прониным, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Рамина Эсхакзай поделилась необычным фото с военным, к которому неожиданно оставила геолокацию Крым.
Как видно, на новой фотографии Рамина Эсхакзай и военный с позывным Джигит запечатлены в зеленом саду. Судя по снимку они в отличном настроении и весело смеются. Перед собой Рамина Эсхакзай и ее новый друг выставили "трофеи", который решили разыграть среди украинцев ради донатов.
В подписи к публикации Рамина Эсхакзай рассказала, что они с Джигитом хотят разыграть все эти предметы на фото, все что нужно – это сделать донат от 100 гривен и оставить комментарий.
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"В честь освобождения БНР я устраиваю ГИВ! Шутка. На фото сувениры, которые хочет разыграть Джигит @combat.art.ukraine, чтобы поскорее закрыть наш собр. до 1 млн. грн. нам не хватает всего 120.000 грн. Условия простые: надо забросить 100 грн. на пей пал или банку сбора, оставить здесь цифру и когда будет собрано 1 млн. грн., я разыграю среди всех комментаторов подарки. Подарков много, так что будет много победителей", - рассказала Рамина Эсхакзай.
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