Оля Полякова высказалась о том, сможет ли Олег Винник, вернувшись в Украину, снова выйти на сцену и будут ли любить его «волчицы» по-прежнему.

Как оказалось, Полякова уверена, что поклонницы простят Олега Винника.

"Волчица" – это собирательный образ женщины, привыкшей к тому, что мужчина ее бросает. Поэтому, когда мужчина к ней вернется, она его простит. Вот и все", – заявила Полякова в интервью.

Такой ход мыслей Поляковой понравился не всем украинцам. Так, Полякову упрекнули относительно «волчиц».

«Волчица – это женщина-вдова, на плечи которой легла тяжесть жизни. Оля должна это знать, она же украинка», «В древности в украинских селах так называли вдову, в песне использована аллегория» , - напомнили Поляковой.

Некоторые выразили уверенность, что Олег Винник вообще уже не вернется в Украину, а также напомнили, что на украинской сцене есть и другие певцы.

«Можете радоваться, что Винник больше никогда не будет выступать в Украине. Он ведь никому не нравится здесь, смысл возвращаться. Для бабушек поет, а на концерте по 10 тысяч человек было. Один нормальный певец в Украине был и того согнали» .

«Я ничего не имею против Винника, но не знаю откуда Вы, но точно не из Украины! Потому что человек из нашей страны никогда не скажет, что у нас нет певцов, что был только один Винник, а как же: Вакарчук, Пономарев, Собчук, Мирзоян, Харчишин, Хома, Пивоваров, Тополя, Хливнюк....» .

Также пользователи YouTube рассказали, почему все же ждут возвращения Олега Винника:

«Для меня Олег Винник самый лучший. Можно иметь хороший голос, а чего-то не хватает. А у Олега есть все, чтобы стать лучшим. Это крепкий красивый голос, великолепные песни, харизма, хорошая внешность. Умение общаться с публикой на концертах и ​​привлекать своим магнетизмом людей. А также своими песнями дарить людям счастье, любовь и доброту. Олег отрабатывает концерты на 120%. Отдавая людям всю свою любовь и они отвечают ему взаимностью. И это и есть настоящий народный артист Украины. Замечательные песни которого затрагивают сердца и души многих людей» ,

«Дай Бог, чтобы Олег вернулся. Потому что у него столько сейчас недоброжелателей, которые так и хотят, чтобы Олег не вернулся. Столько хейта. Даже хоронили его уже четыре раза. Кто-то очень хорошо работает против Олега. Да еще разрыв с продюсером. Который оказался не таким хорошим другом, как Олег его считал. У Олега сейчас очень сложный период его жизни. Но он много помогает нашим защитникам. Даже получил 2 благодарности от ВСУ. Олег сейчас пишет много новых песен и патриотических тоже. И я верю, что Олег обязательно вернется в Украину, где его любят и ждут многие его поклонники. И никто и ничто не помешает Олегу в этом».

Напомним, Олег Винник уехал в Германию. По словам его друзей, у певца проблемы со здоровьем, но речь не идет об онкологическом заболевании.

«Никакой онкологии нет. Олег Винник бодрячком. У него была неприятная болезнь, она еще продолжается. Но это совершенно не связано с онкологией. У мужчин ближе к 50 годам начинают выплывать последствия их жизни – как они жили, сколько недосыпали, сколько недоедали, сколько концертов в день работали. С ковида все началось, причем еще до войны. Он поехал в Германию лечиться еще до войны, и так там и остался, потому что дало второе и третье осложнения, к сожалению…», - рассказывал друг Олега Винника Роман Недзельский.

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