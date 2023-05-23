До початку зйомок «Голосу країни-13» залишаєтсья все менше часу.

Щоб долучитись до кастингу «Голос країни», нагадаємо, необхідно подати заявку. Кастинг на новий сезон «Голосу країни» триває до 31 травня.

Наразі відомо тільки те, що однією з зіркових тренерок стане Юлія Саніна. Глядачі «Голосу країни» вже давно мріяли, щоб Саніна опинилася в червоному кріслі «Голосу».

Не втрачають фанати «Голосу країни» і надії на те, що у новому сезоні вони побачать Тіну Кароль.

Але, нагадаємо, раніше співачка зробила красномовний натяк щодо «Голосу країни-13» і чи дійсно вона може повернутись.

А тим часом українці згадують тих учасників «Голосу країни», які запам’яталися їм найбільше за всі 12 сезонів проєкту.

«Андрій Хайат, Андрій Рибарчук, Роман Сасанчин, Ольга Мельник»,

«Хайат», «Хайат, Віталій Окс, Роман Сасанчин, Євген Онішко», «Вікторія Олійник»,

«Христина Соловій»,

«Інеса Грицаєнко сама найкраща»,

«Яна Мілевська найулюбленіша», «Тьома Паучек» - перераховують своїх улюбленців глядачі «Голосу країни».

Нагадаємо, раніше творці «Голосу країни-13» попередили, що анкети з піснями російських артистів не будуть навіть прийматись.

«В цьому сезоні, вперше в історії проєкту, ви можете заспівати свої авторські пісні, як на кастингу, так і на «Сліпих прослуховуваннях», - повідомляв продюсер Володимир Завадюк, радячи тим, хто збирається приймати участь у кастингу, прислухатись до того, що співає їхня душа.

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