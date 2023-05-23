На днях актрису Анну Саливанчук, являющуюся женой продюсера "Квартал 95", а ныне нардепа Александра Божкова, наградили украино-французским орденом Королевы Анны "Честь Отчизны", который вручают за добросовестное служение Украине. Но эта новость вызвала отрицательную реакцию в обществе. Об этом Демин рассказал в новом выпуске программы "Слава ПРО".

"Саливанчук опубликовала несколько счастливых фото, а в комментариях поделились эмоциями. Однако юзеры не с восторгом восприняли такую ​​новость. В ответ они захейтили Саливанчук. В сети обвиняют кинозвезду в том, что она купила орден, возможно, благодаря своему мужу народному депутату Александру Божкову", – заявил Слава Демин.

Анна Саливанчук даже вынуждена была оправдываться и утверждает, что орденом ее отметили за творческую деятельность во время войны, за постоянный сбор средств и донаты, а также за помощь детским домам.

"И Саливанчук добавляет, что о ее филантропической деятельности мало кто знает, потому что она не афиширует эту сторону своей жизни. Мол, делала это не для того, чтобы хвастаться, а для того, чтобы были счастливые дети", - цитирует Слава Демин жену продюсера "Квартал 95".

Ведущий также выразил собственное отношение к награде Анне Саливанчук и скандалу вокруг нее.

"Ну а от себя, друзья, добавлю, что точно знаю, как Анна помогает и сколько разных добрых дел сделала. Мы даже недавно общались с ней о том, что она деньги за рекламу в Instagram не берет, а все отдает на помощь. Поэтому считаю хейт по поводу награды неуместным", - добавил Слава Демин.

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Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

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