Цього разу на своїй сторінці в Instagram дружина продюсера "Квартал 95", а нині нардепа Олександра Божкова Ганна Саліванчук розповіла, що за орден вона отримала напередодні і, головне, за що.

"Я отримала міжнародний Орден Княгині Київської Анни «Честь Вітчизни» за сумлінне служіння України! Ви скажете, що я такого робила, я скажу: Робила багато творчих вечорів та збирала гроші і на протязі всієї війни допомагала дитячим будинкам та притулкам для тварин. Дуже рідко висвітлювала це у своїх соц мережах, бо робила це не для того, щоб хизуватись, а для того, щоб були щасливі діти🙏🏻", — похвалилася Ганна Саліванчук під відео з церемонії вручення.

У коментарях дружину продюсера "Квартал 95" Ганну Саліванчук привітала її колега акторка Ольга Сумська: "Щирі вітання, Анечко!👏".

Шанувальники також радіють за артистку, але не обійшлося й без критики. Ганні Саліванчук дорікнули тим, що орден вона отримала в чомусь завдяки своєму чоловіку-нардепу та продюсеру "Квартал 95".

"Так війна ще триває.. а ви пишете протягом усієї, і вже нагороду отримали, наче кінець";

"Якось наче трохи пафосно вийшла😂а так ,то заслужена нагорода👏";

"Так це дружина депутата. Що не ясно, чому їй дають нагороду";

"Ніби більше немає кому давати ( сумно";

"Квартал 95 рулить, а точніше ШАПІТО", — пишуть у коментарях.

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