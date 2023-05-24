Экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес поделился новым видео, где похвастался шевелюрой. Звезда опубликовал видео в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Для всех, кто писал "помой голову". Вот так это выглядит", - написал экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес.

"Если кто-то хотел увидеть меня с помытой головой. Вот так она выглядит. Ничего вообще не делал", - рассказал экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес в сторис и показал себя в лифте с распущенными волосами.

Стоит отметить, Владимир Дантес - известный украинский певец, который был в отношениях более 10 лет с Надей Дорофеевой, с которой развелся в прошлом году. После этого бывшая жена ушла к другу Владимира Дантеса, а сам звезда начал встречаться с экс-женой своего бывшего лучшего друга. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно звезда опубликовал фото в вышиванке, поздравив украинцев.

"Если бы мне два года назад сказали, что я буду одевать вышиванку в праздник, я бы смеялся и говорил «это нереально». Если бы 2 года назад мне сказали, что я буду идентифицировать себя украинцем, а не человеком мира, я бы тоже не поверил", - написал Дантес.



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