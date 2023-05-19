Экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес решил высказаться в социальной сети Инстаграм ,почему ему неловко из-за своего прошлого. В частности, мужчина имел в виду поведение и не патриотичную позицию.

«Если бы мне два года назад сказали, что я буду одевать вышиванку в праздник, я бы смеялся и говорил «это нереально».

Если бы 2 года назад мне сказали, что я буду идентифицировать себя украинцем, а не человеком мира, я бы тоже не поверил.

Если бы мне сказали, что буду отстаивать и настаивать на важности украинского языка + сам разговаривать.. сказал бы, вы что с ума сошли?! Возможно и этот пост выглядит популистским, но… но пофиг как это кому-то выглядит» - признался Дантес под постом.

В сети также поддержали Дантеса и выразили свое мнение:

«Когда приходит, приходит! Для меня главное, чтобы от сердца и сознательное решение, быть тем, кем хочешь быть; Как я вас понимаю) эта война дала возможность определить, наконец, свою национальную идентичность ❤️

Во многих из русскоязычных регионов – так же. Мы будто немного стеснялись признавать в голос то, что чувствовали. Рада, что это изменилось. Мы – гордимся тем, что мы украинцы;

Если бы мне 2 года назад сказали, что Дантес будет в моем ТОПе украинских артистов и патриотов, я бы еще как удивилась!; Пример для всех русскоязычных, которые до сих пор говорят «какая разница». Вы молодец» - пишут поклонники Дантеса.

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