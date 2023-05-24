Джамала спела вместе со своим отцом, которого зовут также, как и Крымского героя - Алимом.

Украинская артистка, победительница "Евровидение" Джамала около месяца назад представила новый музыкальный альбом "Qırım". Артистка раскрыла, что каждая песня из этого альбома родом из отдельного городка или поселения. Несколько часов назад Джамала более детально рассказала в Инстаграм об одной из композиций из этого альбома.

"Надевайте 3D-уши и я отведу вас к старинному Карасубазару, где по городу ходил Крымский герой - Алим Айдамах. Он был как Устим Кармелюк, или как Робин Гуд. Боролся за права отверженных", - поделилась Джамала. Также исполнительница показала на видео песню, о которой идет речь и предложила ее послушать.

Эту песню Джамала спела вместе со своим отцом, которого зовут также, как и Крымского героя - Алимом.

"Моего папу также зовут Алим. Немногие знают, что он пел и играл на аккордеоне на крымскотарских свадьбах. Они с мамой всегда вдохновляли меня на то, чтобы делать что-то, то делать это до конца. Со страстью и полной отдачей! И эту песню мне очень захотелось спеть с ним", - добавила Джамала.

Джамала также уточнила, что видео, которое она опубликовала, было снято во времч самой первой репетиции этого альбома: "Вашему вниманию видео первой репетиции и встречи с составом. Уже в YouTube! Интересен факт, что внутри есть часть, иллюстрирующая живой город того времени".

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