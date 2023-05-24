Жена Григория Решетника поделилась, что они не видились уже полтора года.

Телеведущий самых романтических проектов "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник и его жена Кристина Решетник съездили на несколько дней в Италию. Григорий Решетник вел там свадьбу, а его жена Кристина Решетник встретилась со своей кумой. Фото она поделилась в Инстаграм.

Жена Григория Решетника рассказала, что их кума переехала в Италию после начала вторжения россии в Украину. Эта встреча задела сердце очень сильно.

"На фото - моя кума, крестная Сашуни, со своими девочками-подругами наших ребят. Мы познакомились более 10 лет назад, когда были беременны Ванюшей и Полинкой, а как они родились, через полтора месяца уехали в турне по Украине это так давно было! И вот уже и дети взрослые наши, и у каждой за это время родилось по 3 детей - 3 девочки и 3 мальчика", - рассказала Кристина Решетник.

Жена Григория Решетника поделилась, что они не видились уже полтора года. Столько всего случилось за это время, что Кристине Решетник казалось, эта встреча не наступит - но она рада, что им удалось хоть ненадолго, но побыть вместе.

"Война показала всем, что нет ничего более ценной жизни и человеческих отношений. Поэтому даже на расстоянии, но надо беречь их и ценить!", - жена Григория Решетника.

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Напомним, Решетник с женой эмоционально вспомнили о трагедии, произошедшей год назад.

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