Телеведущий самых романтических проектов "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник и его жена Кристина Решетник съездили на несколько дней в Италию. Григорий Решетник вел там свадьбу, а его жена Кристина Решетник встретилась со своей кумой. Фото она поделилась в Инстаграм.
Жена Григория Решетника рассказала, что их кума переехала в Италию после начала вторжения россии в Украину. Эта встреча задела сердце очень сильно.
"На фото - моя кума, крестная Сашуни, со своими девочками-подругами наших ребят. Мы познакомились более 10 лет назад, когда были беременны Ванюшей и Полинкой, а как они родились, через полтора месяца уехали в турне по Украине это так давно было! И вот уже и дети взрослые наши, и у каждой за это время родилось по 3 детей - 3 девочки и 3 мальчика", - рассказала Кристина Решетник.
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
Скандал с концертом Лободы получил неожиданное продолжение: "Снова будет говорить, что ее заказали"
Движение перекрыто, машины в хлам: появились кадры масштабного ДТП под Киевом
"Он всех удивит": Залужный готовит "сюрприз" оккупантам во время контрнаступления
Ужасный ракетный удар, есть попадания: почему ЗРК "Patriot" не смог их сбить
Жена Григория Решетника поделилась, что они не видились уже полтора года. Столько всего случилось за это время, что Кристине Решетник казалось, эта встреча не наступит - но она рада, что им удалось хоть ненадолго, но побыть вместе.
"Война показала всем, что нет ничего более ценной жизни и человеческих отношений. Поэтому даже на расстоянии, но надо беречь их и ценить!", - жена Григория Решетника.
Последние новости Украины:
Напомним, Решетник с женой эмоционально вспомнили о трагедии, произошедшей год назад.
Как писала Politeka, Жена "Холостяка" Решетника преподала урок украинкам, какой должна быть семья.
Также сообщала Politeka, Жена Решетника рассказала о проблеме здоровья, с которой давно борется.