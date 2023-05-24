Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая перед самыми родами выпустила новый альбом, а недавно в третий раз стала мамой, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательным видео, на котором показала, как они с детьми садили огород.

Похоже, спустя несколько недель после родов Светлана Тарабарова чувствует себя отлично и полностью отдается родительским хлопотам. В этот раз она показала видео, на котором вместе со старшими детьми занимается мини-огородом. В ролике Светлана и дети запечатлены во дворе их частного дома, они греются на солнышке и занимаются мини-огородом.

В подписи к публикации Светлана Тарабарова рассказала: "Наш мини-город, надеемся прорастет. Вместе создаем счастливые моменты нашей жизни+ важно объяснять нашим детям, что и откуда появляется, а лучше учиться делать это вместе. P.S.: пока сажали – проговорили, что природу надо беречь, воду экономить, верить в Украину и мечтать!".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать трогательное видео артистки:

"Обязательно, с такими помощниками".

"Не могу налюбоваться вами".

"Мамины помощники, молодцы!".

"Вы прекрасны".

"Самая дорогая забота!".

"Классно, обожаю, когда делают прекрасное".

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