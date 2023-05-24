Популярная украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева), которая принимала участие в Нацотборе на Евровидение-2023, а сейчас уехала на учебу в американский Бостон, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Jerry Heil поделилась необычным видео, в котором звучат слова из ее новой трогательной песни.

В ролике Jerry Heil запечатлена в интересной локации у воды, она стоит на камнях на сильном ветру. Перед камерой она появилась в темном теплом наряде с шапкой на голове, ее волосы распущены и растрепаны, а на лице легкий макияж. Jerry Heil пронзительно и с тревогой на лице поет свою новую песню.

В подписи к публикации Jerry Heil так же пронзительно написала: "Все вернутся домой: кто-то переступит порог дома на радость родным и стране, кто-то – прилетит той самой особенной песней на радио и воспоминанием. Все вернутся. Помним о чрезвычайно высокой цене нашей свободы!".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Очень хорошая песня".

"Очень душевно, красиво и, как всегда, непревзойденно".

"Невероятная песня".

"Очень трогательная песня, на повторе весь день".

"Такая трогательная".

"Как всегда, в самое сердце".

"Песня стоит на повторе. Очень красивая и душевная".

"Слова в самое сердечко".

"Боже песня просто в сердце. Такая, увы, актуальна для многих".

"Слова прямо в сердце попали!".

"Цена очень велика!".

Последние новости Украины:

Напомним, "В честь освобождения БНР": Рамина Эсхакзай удивила кадром из Крыма и заинтриговала украинцев.

Как сообщала Politeka, "Всю мою жизнь рядом": Могилевская показала человека, которого называет вторым отцом.

Также Politeka писала, что "Все уже ждут": "Холостячка" Огневич в необычном месте подогрела интерес к своей премьере.