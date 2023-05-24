Популярная украинская певица Анна Тринчер, которая с начала войны остается в Украине, а недавно заявила о первом сольном туре по украинским городам, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Однако в этот раз Анна Тринчер сообщила неприятную новость – она вынуждена перенести три из своих концертов из-за осложнений после операций.

Как известно, недавно Анна Тринчер пережила сложную операцию по удалению зубов мудрости. Как оказалось, после этого вмешательства начались осложнения, из-за которых певица теперь принимает лекарства и не может полноценно выступать. Поэтому артистка приняла решение перенести первые три концерта из своего всеукраинского тура. Анна Тринчер рассказала, что хочет полностью восстановиться, чтобы хорошо выступать на сцене.

"Я, конечно, сильная женщина и могу выдержать все, но также хочу полностью восстановиться от сверхсложной операции, после которой у меня начались осложнения, к сожалению. Воспалительный процесс влияет на меня, я снова сижу на антибиотиках и обезболивающих, поэтому мне нужно время восстановиться. Мы переносим первые три концерта, поэтому список тура и список городов теперь выглядит так", - написала Анна Тринчер и добавила новый график концертов.

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