«Голос страны-13» приобретает все более интригующие черты, Юрий Горбунов объявил сразу несколько важных подробностей.

Во-первых, кастинг на новый сезон «Голоса страны» решено продлить, пишет Politeka.net. Если ранее сообщалось, что кастинг на «Голос країни-13» продолжается до 31 мая, то теперь стало известно, что он продлен до 15 июня.

Однако самое главное то, что съемки «Голоса страны-13» будут проходить не в Украине.

«А съемки будут в Польше. И это новый уровень «Голоса страны», международный», – подчеркнул Юрий Горбунов.

Таким образом, шанс стать звездой сцены благодаря «Голосу страны» получили все украинцы, которые сейчас находятся в Европе.

Напомним, известно, что одним из звездных тренеров в «Голосе страны-13» стала Юлия Санина.

Добавим, что это решение порадовало как поклонников Саниной, так и зрителей "Голоса страны".

"Наконец-то будет смысл смотреть этот конкурс",

"Вот я когда-то так и думал, что Юля станет когда-то тренером "Голоса", но не ожидал, что это произойдет так скоро. Теперь хочется даже подать заявку и попытаться поучаствовать. Кто знает, возможно удастся попасть в команду любимой певицы",

"Придется смотреть "Голос" в этом сезоне", - комментируют решение создателей "Голоса страны" пользователи соцсетей.

Напомним, что украинцы также назвали своих любимцев за все годы существования "Голоса страны".

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