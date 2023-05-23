До начала съемок «Голоса страны-13» остается все меньше времени.

Чтобы присоединиться к кастингу «Голос страны», напомним, необходимо подать заявку. Кастинг на новый сезон «Голоса страны» проходит до 31 мая.

Пока известно только то, что одним из звездных тренеров станет Юлия Санина. Зрители «Голоса страны» уже давно мечтали, чтобы Санина оказалась в красном кресле «Голоса».

Не теряют фанаты «Голоса страны» и надежды на то, что в новом сезоне они увидят Тину Кароль.

Но, напомним, ранее певица сделала красноречивый намек насчет «Голоса країни-13» и действительно ли она может вернуться.

А тем временем украинцы вспоминают тех участников «Голоса страны», которые запомнились им больше всего 12 сезонов проекта.

"Андрей Хайат, Андрей Рыбарчук, Роман Сасанчин, Ольга Мельник",

"Хайат",

"Хайат, Виталий Окс, Роман Сасанчин, Евгений Онишко", "Виктория Олейник",

«Христина Соловий»,

«Инесса Грицаенко самая лучшая»,

«Яна Милевская самая любимая»,

«Тема Паучек» – перечисляют своих любимцев зрители «Голоса страны».

Напомним, ранее создатели «Голоса країни-13» предупредили, что анкеты с песнями российских артистов не будут даже приниматься.

«В этом сезоне, впервые в истории проекта, вы можете спеть свои авторские песни, как на кастинге, так и на «Слепых прослушиваниях», - сообщал продюсер Владимир Завадюк, советуя тем, кто собирается участвовать в кастинге, прислушаться к тому, что поет их душа.

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Также сообщалось, что Руслану Лыжичко уже предлагают отправить на "Евровидение-2024".

Кроме того, Politeka.net писала, что Потапа в новом сезоне "Голос страны" может заменить молодой украинский певец.