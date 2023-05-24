В этот раз на своей странице в Instagram Анатолий Анатолич разместил новый пост в котором рассказал, что провел недавно интервью со звездой клипа Лободы «Твои глаза» Назаром Грабаром, ушедшим на фронт добровольцем. Анатолич также призвал не переживать, ведь с Назаром сейчас все хорошо, по крайней мере, физически. Ментально это отдельный разговор.

«Просто обычно когда кто постится фото наших военных когда произошло что-то плохое. Я сегодня отдаю страницу Назару, потому что хочу, чтобы у него все было хорошо и считаю, что его история важна.

В нашем интервью прозвучала фраза «Твое горе – это только твое горе» И хотел бы с этим не согласиться, и хотел бы сказать, что это точно это не так. Может, вы это скажете Назару? Но в интервью вы услышите что лучше не говорить человеку, у которого не все ок» поделился Анатолич.

В сети же поделились своим мнением после увиденного интервью с Назаром:

«Твое горе – это только твое горе😔 и это правда, соглашаюсь с ним; Выходит, Назара война сделала популярным. По крайней мере, для меня. Но каждый, кто рисковал жизнью, заслуживает благодарности;

К сожалению, люди, которых война не затронула, не понимают горя тех, кто потерял родных на фронте; Помню его еще из шоу "Танцуют все". Было большое удивление узнать, что он на фронте» - пишут под постом Анатолича.

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