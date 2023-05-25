"Суспільне" опубликовало пост в честь 20-летия учавствия Украины на Евровидении. Пост был размещен в Инстаграм, где забыли указать украинскую певицу Светлану Лободу.

"Ровно 20 лет назад, 24 мая 2003 года, Александр Пономарев выступил в проходившем в Риге финале Евровидения-2003. Именно он стал первым представителем Украины на песенном конкурсе. За эти 20 лет Украина трижды становилась победительницей. В видео упомянем всех представителей Украины на конкурсе. Смотрите и пишите, кто ваш фаворит за 2 десятилетия", - написали в публикации.

Украинцы сразу же начали обсуждать отсутствие Светланы Лободы в ролике, публикуя комментарии:

"Так что Лобода? Почему не показали?";

"А почему вы не показали Лободу в 2009 году??? Она же помогает Украине и она за Украину с самого начала войны 2022... Я понимаю за 2008 год Ани Лорак, а причем здесь Лобода???";

"Шейди лейди, которая «плакала и рыгала» не показали в видео и это просто. А после нее кто был, что тоже не показали?)";

"Хороший сюрприз для Лорак";

"что гениального в том, что не показали Светлану?";

"тоже сам вопрос , совершенно непонятно почему Светлану не показали. За то, что она помогает Украине?".

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