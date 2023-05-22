Украинская певица Светлана Лобода оказалась в центре скандала после того, как пояилась информация о ее будущем выступлении в Osocor Residence. Лобода назвала это благотворительным мероприятием, направленным на сбор средств для восстановления ЛОР-отделения "Охматдет". Однако общественность отреагировала крайне негативно.

Из-за этого рэпер Yarmak связался с представителями "Охматдета", даже находясь на передовой перед боевым заданием.

"Мы только сегодня, 21 мая, узнали о данном концерте. У нас не было никаких согласований с администрацией концерта, ни с артисткой, ни с афишей", – заявили в больнице.

Yarmak подчеркнул, что помощь ЛОР-отделению можно оказать и другими способами. После массового недовольства Osocor Residence дали свой официальный комментарий.

В сети появилось заявление Osocor Residence, они не будут отменять благотворительный концерт Лободы 25 августа, потому что певица занимает «четкую проукраинскую позицию», а ее «благотворительной и общественной деятельности в пользу Украины» есть документальные подтверждения.

Учитывая общественный резонанс, нет уверенности в том, что выступление Лободы все же состоится.

В сети продолжаются серьезные споры:

«Неадекватная позиция. Имейте честь и позицию, а не просто желание заработать. Какой стыд; По количеству ботов видно, что подготовились только зря, ваш позор запомнят на долго. Если так хотите Охматдету помочь найдите другого исполнителя;

Ужас….ждите митинга! Неадекватные; Беда ничему нас не научила… к сожалению(; Ого; Если без шуток, то этим сообщением вы закопали себя еще глубже; Как она оправдывается? Концерта, очевидно, не будет. Но как же вы сейчас опозорились и какой это удар будет по вашей репутации (уже).

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