Украинская певица Светлана Лобода не дак давно объявила о намерени провести концерт, связанный с благотворительным мероприятием, направленным на сбор средств для восстановления ЛОР-отделения "Охматдет". При этом в самой детской больнице заявили, что с ними не связывались касательно подобных мероприятий.
Еще вчера в сети появилось заявление Osocor Residence, они не будут отменять благотворительный концерт Лободы 25 августа, потому что певица занимает «четкую проукраинскую позицию», а ее «благотворительной и общественной деятельности в пользу Украины».
Тем не менее после общественного резонанса, поднятого в сети, стало известно, что объвление о концерте уже "пропало".
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Так, сообщается, что страниц заведения Osocor residence исчезло объявление о концерте Лободы. Также с сайтов-операторов удалили страницы о концерте.
Состоится ли само мероприятие неизвестно, организаторы ничего об отмене не сообщали.
Ранее клиника Охматдет заявила, что с ней не согласовывали «благотворительный» концерт Лободы, который должен был состояться в поддержку медучреждения.
В сети отреагировали на продолжение разбирательств:
«Заказали бедняжкой; У фб есть. Они похода тупят в фб и каманты не закрыли. Скорее!); Сейчас к рамине пойдет плакать снова; скоро эта певичка будет в макдональдсе работать... если ее туда захотят взять;
Они просто убрали событие, но вероятно не отменили; ехх.. я уже был настроен идти на концерт и творить хаос!); Снова будет говорить, что ее "заказали"; Может уже все билеты проданы вот они и сняли объявление, а потом будет концерт».
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