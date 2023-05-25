Руслана также смогла впечатлить не только внешностью, но и важными новостями.

Руслана Лыжичко, победительница Евровидения 2004 и известная украинская певица, отмечает свой 50-й день рождения 24 мая. В этот особенный день она поделилась видеообращением к своим поклонникам. Руслана призналась, что ощущает в себе силу, вдохновение и энергию. Несмотря на свой возраст, она полна энтузиазма и уверена, что лучшее еще впереди.

"Сегодня, 24 мая 2023 года, мой день рождения... Мне исполнилось 50 лет! Но я чувствую, что еще не достигла предела. Все только начинается. У меня еще так много впереди! Спасибо всем вам! Вы даете мне силы создавать настоящий украинский драйв в музыке! Вы – мое вдохновение! Все, что я делаю, я делаю для вас!" – поделилась Руслана с энтузиазмом.

В честь своего дня рождения звезда также анонсировала свою новую песню "Лірниця" и опубликовала краткий отрывок из нее. Это доказывает, что она продолжает радовать своих поклонников новыми творческими проектами и не утрачивает свою страсть к музыке даже после столь длительной карьеры.

«Поздравляю 🌺 Творческих взлетов, вдохновения, любви, мира 🩵💛🔥радию, что мое детство прошло вместе с рассветом и дикими танцами, а не с беланом и корнями 😅; Вы пример для очень многих 😍Благодарим вас за ваше творчество и доброе сердце 💓

С Днем рождения, девочка!!!!!! Всего лучшего в вашей жизни!!!!!❤️💙; Поздравляем 🔥вы очень светлая позитивная молодо выглядите😍🧐50 я думал 35; C Днем рождения. Наша самая лучшая. Желаю крепкого здоровья, счастья и мирного неба. Ты невероятная» - поддержали в сети.

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