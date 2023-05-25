Популярная украинская певица и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая была ведущей "Евровидения-2023" от Украины в Ливерпуле и произвела фурор на конкурсе, поделилась в своем Instagram кадрами, на которых в показала закулисье и подготовку к песенному конкурсу.

Так, на новом видео можно увидеть то, что обычно остается за кадром для зрителей масштабного шоу Евровидения. Здесь и репетиции артистов, и общения ведущих и трудности перевода, с которыми столкнулась Юлия Санина, оттачивая свою речь для сцены.

Также на видео можно увидеть кокетливые танцы украинской певицы с ее соведущим – ирландским телеведущим и комиком Грэмом Нортоном. Кроме всего этого можно заметить, как искренне волнуется и переживает Юлия Санина от всего происходящего вокруг.

В подписи к публикации Юлия Санина написала: "Мой дневник Евровидения. Часть 5". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию звезды:

"Юлия невероятная, очень мотивирующая личность! Я очень рада, что в нашей

стране, есть такая жемчужина".

"Как фантастично. Грэм такой смешной".

"Фантастическая женщина! Как и все мы украиночки!".

"Меня до сих пор переполняют эмоции от просмотра Евровидения".

"Не хватает слов, какая вы крутая!".

"Это мой любимый ведущий".

"У вас невероятная жизнь".

"Красавица такая".

"Боже, как круто".

"Шикарное видео".

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