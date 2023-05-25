Популярная украинская певица Ирина Билык, которая несколько лет назад со скандалами рассталась с мужем-шоуменом Димой Коляденко, а недавно снова заговорила об отношениях с ними, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Ирина Билык удивила новым постом, похоже звезда решила хайпануть на теме женских купе в поездах.

Как известно, некоторое время назад в украинском обществе началась бурная дискуссия на тему женских купе в поездах, чтобы предупредить неприятные случаи и преступления. Надо сказать, что в обществе мнения разделились, тем не менее в Укрзализныци заявили, что купе для женщин в поездах таки сделают на дальних маршрутах.

И пока "страсти кипят" вокруг этой темы, некоторые знаменитости тоже выражают свое мнение, хайпануть решила и Ирина Билык. Артистка опубликовала странное тик-ток видео, на котором появилась в пестром эпатажном образе. Здесь на ней зеленые перчатки, красная панамка и модные очки, а на лице яркий макияж и удивленное выражение.

В подписи к публикации Ирина Билык написала: "Девушки, а хотелось бы вам проехаться с такой проводницей в новом женском вагоне?". Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию звезды:

"Охотно! Когда отправляемся?".

"С такой – да".

"Круто".

"Я очень хочу".

"Конечно!".

"Очень хорошо".

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