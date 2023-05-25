Популярная украинская певица Ирина Билык, которая несколько лет назад со скандалами рассталась с мужем-шоуменом Димой Коляденко, а недавно снова заговорила об отношениях с ними, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Ирина Билык удивила новым постом, похоже звезда решила хайпануть на теме женских купе в поездах.
Как известно, некоторое время назад в украинском обществе началась бурная дискуссия на тему женских купе в поездах, чтобы предупредить неприятные случаи и преступления. Надо сказать, что в обществе мнения разделились, тем не менее в Укрзализныци заявили, что купе для женщин в поездах таки сделают на дальних маршрутах.
И пока "страсти кипят" вокруг этой темы, некоторые знаменитости тоже выражают свое мнение, хайпануть решила и Ирина Билык. Артистка опубликовала странное тик-ток видео, на котором появилась в пестром эпатажном образе. Здесь на ней зеленые перчатки, красная панамка и модные очки, а на лице яркий макияж и удивленное выражение.
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
Новая массированная атака на Киев, известно о последствиях и целях кремля: "Противник применил..."
Ушла эпоха: умерла королева рок-н-ролла Тина Тернер, на песнях которой выросли поколения
Новая беда обрушилась на украинцев, очевидцы публикуют кадры: "Грызет, кусается, лезет в лицо"
Полицейской угрожает пожизненное, что она натворила: "Особое внимание обращала на подростков..."
В подписи к публикации Ирина Билык написала: "Девушки, а хотелось бы вам проехаться с такой проводницей в новом женском вагоне?". Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию звезды:
"Охотно! Когда отправляемся?".
"С такой – да".
"Круто".
"Я очень хочу".
"Конечно!".
"Очень хорошо".
Последние новости Украины:
Напомним, "В честь освобождения БНР": Рамина Эсхакзай удивила кадром из Крыма и заинтриговала украинцев.
Как сообщала Politeka, "Всю мою жизнь рядом": Могилевская показала человека, которого называет вторым отцом.
Также Politeka писала, что "Все уже ждут": "Холостячка" Огневич в необычном месте подогрела интерес к своей премьере.