Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал о главных трендах лета в этом году.

На своей странице в Instagram Андре Тан представил летние тренды 2023 года. По словам Андре Тана, лето приближается семимильными шагами, и кажется, что время пролетело неслыханно быстро. Теперь самое время ознакомиться с трендами лета 2023 года.

Монохром во всей красе. Модным сочетанием этого сезона является монохромный стиль. Не бойтесь экспериментировать с цветными образами. Смело добавляйте их в свой гардероб, советует дизайнер Андре Тан.

Вырезы и обнаженный живот. Трендом этого лета стало обнажение живота. Теперь это не только низко спущенные брюки и джинсы, но и открытые пуговицы на кардиганах, разрезы в платьях и кожаных куртках.

Также Андре Тан советует обратить внимание на платья с оригинальными вырезами без лишнего декора и принтов.

Топы в стиле "укроп". Бельевые топы, особенно в стиле "укроп", будут на пике популярности этим летом. Андре Тан советует, если добавить к образу пиджак или рубашку, вы создадите сбалансированный стиль.

Прозрачность. Несмотря на то, что оверсайз до сих пор актуален, женственные наряды всегда остаются в моде. Добавьте в свой гардероб полупрозрачные платья, юбки и топы. Легкие и воздушные наряды, сочетаемые с грубой обувью, создадут свежий и стильный образ.

Яркий красный. Андре Тан пишет, вы, наверняка, заметили, что многие знаменитости выбирают именно яркий красный цвет, ведь он является универс сальным и подходит для любого элемента гардероба.

И вот такие тренды лета 2023 года. По словам Андре Тана, выбирайте то, что вам по душе, но помните, что ваш гардероб всегда является проявлением вашего собственного стиля и личности через моду.

Украинки оценили подборку по-своему:

«Да. В моде открытый живот и укроп топы, а я пузо наела 🙈; Оставлю себе монохром) 😁 Все остальное – совсем не мое; Спущенные на бедра штаны – можно ли доставать старые штаны с низкой посадкой? А то я их выбросить собралась))

С этими трендами придется пресс качать; А везде все платья в цветочках. Где же желанный монохром?; Короче, только для худых 😢))».

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