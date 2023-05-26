Украинская актриса и первая "Холостячка" Ксения Мишина как известно, сама воспитывает своего сына Платона. Еще до его рождения она рассталась с отцом мальчика. После рождения сына Мишина уехала в Киев, чтобы построить свою карьеру, в то время как ребенок остался с бабушкой в Севастополе. Когда Платону исполнилось 7 лет, Ксения полностью приняла на себя роль матери, о чем снова рассказала в социально сети Инстаграм.
«Холостячка» Мишина подчеркнула, что роль матери является одной из самых сложных, с которыми ей пришлось столкнуться. Ксения стала мамой еще в молодом возрасте, что резко ускорило ее созревание и предоставило ей полную ответственность за своего сына.
В начале своего пути матери-одиночки, она испытывала сильные эмоции, такие как чувство жертвы и несправедливости. Это вызывало у нее неуверенность и сомнения в своей способности справиться с ролью матери. Однако, со временем, Мишина стала осознавать, что эти негативные эмоции не приведут к успеху. Она начала проявлять решительность и сопротивление по отношению к негативным мыслям:
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«Я культивировала в себе неуверенность, бедность. Но постепенно эти низкие понятия начали взращивать во мне несогласие с выбранным положением» - пишет Мишина.
Ксения Мишина подчеркивает, что ключевым правилом ее жизни стало действие. Она поняла, что чтобы достичь успеха, необходимо постоянно двигаться вперед. Шаг за шагом, она идет по пути к достижению своих целей и стремится к успеху как актриса и мать.
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