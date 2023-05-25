Певица Оля Полякова показала видео с Машей Ефрониной. Звезда решила поздравить свою подругу в Инстаграм, написав большой пост.

"Моя родная! Сегодня твой день рожденья! Я благодарю Вселенную что подарил тебя мне и всем нам! Красивая, сильная, смелая, жесткая и кроткая, сдержанная и феерическая, классическая и озорная, все это намешано в тебе сказочным образом, невероятная, фантастическая взрослая девочка! Пей это жизнь огромными глотками", - написала Оля Полякова, обращаясь к Маше Ефросининой.

Фанаты, включая Марту Адамчук, Илину Монатик, Лилию Ребрик и Машу Ефросинину, поставили десятки тысяч лайков под публикацией Оли Поляковой:

"Вы так разные, но обе невероятные. Увлекаюсь вами двумя",

"Вы оказываете невероятную поддержку. Маша, Олю-ю ар зе бест. Светите всегда ярко, звездочки",

"Наши звезды! Невероятные просто к муравьям!",

"Вы обе непревзойденны!! Рада что вы есть у нас и у нашей Украины!))))",

"Поздравляю одну из самых красивых и талантливых. Вы вдохновляете",

"Лучшие девочки! Маша, с Днем Рождения!!!",

"Поздравление, к которому нечего и прибавить. Маша, поздравляю от души",

"Наши настоящие украинские звезды. Машеньку с Днем Рождения!!!!!!!!".

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