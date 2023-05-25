Катя Осадчая подчеркнул, что сейчас пропавшие без вести дети - одна из самых больших проблем, которая существует в Украине.

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась, что сегодня мир отмечает Международный день без вести пропавших детей. К сожалению, она не понаслышке знает, что это такое. Ведь с начала плономастабного вторжения занялась с волонтерами проектом "Знайти своїх". В Инстаграм Катя Осадчая рассказала, насколько трудно искать пропавших детей.

Катя Осадчая подчеркнул, что сейчас пропавшие без вести дети - одна из самых больших проблем, которая существует в Украине. Все из-за вторжения российской федерации. Они не просто пропали, а украдены россиянами, розданы по российским семьям. Екатерина Осадчая отметила, что одна из таких историй до сих пор не дает ей спать по ночам.

"Мама ищет одиннадцатилетнего сына, во время обстрелов Мариуполя, она вышла достать что-то поесть, оставила сына с бабушкой, когда вернулась, дома уже не было, но под помехами не нашли тел , а мальчика словно видел кто-то по описанию… и вот уже 13 месяцев неизвестности и надежды. Я не могу представить этот ужас…", - поделилась Катя Осадчая.

Екатерина Осадчая также добавила, что ее зацепила история пятилетнего Сашеньки, которого искала команда волонтеров прошлой весной.

"Когда весной мы искали пятилетнего Сашу, пытавшегося эвакуироваться с бабушкой лодкой, я не понимала, как маме пережить эти дни, я пыталась найти слова, но в слова невозможно вложить все, что чувствуешь. Когда Сашу нашли, я не знала, как вложить в слова боль и сочувствие… но старалась", - дополнила ведущая.

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Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.