Украинская певица Наталья Могилевская засветилась с Ниной Матвиенко, поделившись фото. Звезда опубликовала кадры в своем блоге, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
"Всегда приветливая. Всегда мудра. Всегда очаровательна. Нина Митрофановна. Безгранично рада была Вас видеть сегодня и слышать. Счастлива буду Вас встречать 21.06 на спектакле «Я дома»", - написала Наталья Могилевская.
Фанаты поставили тысячи лайков, включая самую богатую певицу Украины Камалию и клипмейкера Алана Бадоева, и написали комментарии Наталье Могилевской:
"Легенды",
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"Какие прекрасные",
"Прекрасные наши краасотки",
"Здоровья и счастья вам",
"А где Тоня потерялась?",
"Крепкого здоровья и радуйте нас своими песнями",
"Две красивые, одаренные, умные, посылающие позитив украинки! "почитаемся, потому что мы того стоим" - так у нас говорят и это им подходит!",
"Две женщины, Две легенды. Две гордости Украины. Написала с большой буквы, по другому не смогла".
Стоит отметить, Наталья Могилевская - успешная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после начала большой войны звезда осталась в Киеве, пережив все обстрелы вместе с украинцами.
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