Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой исполнителя Дзидзьо, часто радует публику яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Оля Цибульская поделилась необычным видео, на котором показала свою семью и их времяпровождение.

Как видно, вся семья собралась на кухне вечером – здесь и папа артистки, и мама, и ее сын Нестор, собственно и она сама. Семейство сидит за столом и в какой-то момент начинает хором петь. При этом выходит у них просто потрясающе и очень интересно.

"Хор "вечерний жор", - написала Оля Цибульская в ролике. А в подписи к публикации пошутила: "Ответ на многочисленные вопросы о моей диете". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Не могу оторваться от просмотра. Такие уж классные".

"Вы и ваша семья это нечто, в хорошем смысле".

"Малый талантливый артист".

"Великолепная гармоническая композиция".

"Самые лучшие! Ни на кого не похожи! Сам себе режиссер!".

"Я вас любила, и буду любить, несмотря на ваш вес".

"Очень хороший ответ".

"Вы крутые! Сынок то артист".

"Это видео сделало мой вечер".

"Ой, так у вас вся семья такая – талантливая".

"Боже, как это мило, круто, по-домашнему. Вы супер!".

Последние новости Украины:

Напомним, "Пародия лучше оригинала": Великий из "Квартал 95" в образе Шойгу довел до истерики, видео.

Как сообщала Politeka, "Моя девочка": Цымбалюк из "Крепостной" показал страстные кадры с новой возлюбленной.

Также Politeka писала, что Трудности перевода и волнение: Санина показала, что происходило по ту сторону Евровидения.