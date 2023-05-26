Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой исполнителя Дзидзьо, часто радует публику яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Оля Цибульская поделилась необычным видео, на котором показала свою семью и их времяпровождение.
Как видно, вся семья собралась на кухне вечером – здесь и папа артистки, и мама, и ее сын Нестор, собственно и она сама. Семейство сидит за столом и в какой-то момент начинает хором петь. При этом выходит у них просто потрясающе и очень интересно.
"Хор "вечерний жор", - написала Оля Цибульская в ролике. А в подписи к публикации пошутила: "Ответ на многочисленные вопросы о моей диете". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
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"Не могу оторваться от просмотра. Такие уж классные".
"Вы и ваша семья это нечто, в хорошем смысле".
"Малый талантливый артист".
"Великолепная гармоническая композиция".
"Самые лучшие! Ни на кого не похожи! Сам себе режиссер!".
"Я вас любила, и буду любить, несмотря на ваш вес".
"Очень хороший ответ".
"Вы крутые! Сынок то артист".
"Это видео сделало мой вечер".
"Ой, так у вас вся семья такая – талантливая".
"Боже, как это мило, круто, по-домашнему. Вы супер!".
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