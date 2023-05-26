Санта Димопулос из "Танців з зірками" решила поболтать с фанатами. Звезда предложила задавать вопросы в сторис Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Планируете возвращаться домой с детьми до окончания войны: Или после?", - спросил фанат.

"Сложный вопрос. Накатывает иногда и хочется все бросить и вернуться уже сейчас. Потом выдыхаю и понимаю, что не хочу, чтобы мои дети видели и чувствовали войну. Я не знаю, как смогу куда-то выезжать или отпускать их от себя, зная что в любой момент есть опасность. Мы все очень хотим домой, я сама езжу в Киев, но детей сейчас перевозить не готова", - написала Санта Димопулос из "Танців з зірками".

"Как относитесь к тому, что разочаровали многих своим поведением во время войны?", - спросил фанат у Санты Димопулос из "Танців з зірками".

"Никак. Для меня главное то, что я не разочаровала себя. Я здесь не перед кем не отчиывають что я чувствую, как переживаю и сколько я сделала. В конце пути мы останемся наедине со своими мыслями, умираем мы тоже сами с собой. Так вот, я собой горжусь, то каким человеком я являюсь и как это проявилось во время войны в том числе. остальное не имеет абсолютно никакого значения для меня и для близких мне людей. Из тех, кто важен моему сердцу, нет разочарованных. Обычно разочарованные великие критики в душе очень мелкие. На деле тоже кстати", - ответила Санта Димопулос из "Танців з зірками".

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