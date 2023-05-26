В этот раз на своей странице в Instagram Александра Зарицкая сообщила о премьере mood-видео на песню группы KAZKA "Без кохання", в которой она появилась в образе невесты, сопроводив пост кадрами со своим женихом. Оказалось, что певица действительно обручена с motion-дизайнером и музыкантом Павлом Тараненко, работающим под псевдонимом HAWX.

"Друзья, я не могу и не хочу долго скрывать от вас важную новость. Вышло mood-видео на песню БЕЗ ЛЮБВИ. Конечно, невеста я там не просто так) Я обручена!💍🤍 До сих пор не могу поверить)))!", — признается солистка KAZKA Александра Зарицкая.

В комментариях звезду KAZKA Александру Зарицкую засыпали поздравлениями другие украинские знаменитости, среди которых Леся Никитюк, Мишель Андраде, Владимир Остапчук, Roxolana (Роксолана Сирота), Ирина Монатик и другие.

Солистка KAZKA Александра Зарицкая начала встречаться с Павлом Тараненко в 2021 году. Жить влюбленные стали вместе за несколько месяцев до начала полномасштабного российского вторжения, а война только укрепила их отношения.

Недавно солистка KAZKA Зарицкая призналась, что хотела бы сыграть две свадебные церемонии: одну на Закарпатье, а вторую – в Крыму после его возвращения под контроль Украины.

Напомним, солистка "KAZKA" Александра Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

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