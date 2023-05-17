Популярний український гурт "KAZKA" дав концерт у Гаазі в Нідерландах. Там зараз багато захисників проходять лікування після втрати кінцівок. До того ж є й переселенці, котрі живуть у шелтері, що їм надали. Солістка гурту Олександра Зарицька поділилася кадрами з виступу у Гаазі.

Зокрема, на кадрах можна побачити битком набиту залу. Серед глядачів коцерту гурту "KAZKA" захисники України, які здобули протези і зараз проходять реабілітацію. Олександра Зарицька скористалася можливістю та зробила кілька спільних знімків із ними.

Співачка зізналася, що ця зустріч стала однією з найемоційніших у її житті.

"Серед глядачів нас зустріли воїни, що приїхали до Нідерландів, на реабілітацію. У якийсь момент дівчата із зали почали обіймати їх… Зараз пишу і знову сльози. Один із найемоційніших моментів мого життя...", - поділилася солістка гурту "KAZKA " Олександра Зарицька.

Також артистка відреагувала на черговий масований обстріл Росією на території України. Олександра Зарицька з жалем константувала, що це давно стало реальністю, в якій ми живемо.

"Було дуже голосно і страшно ранок. Знову невимовна гордість за наших захисників з ППО. Атланти, які охороняють нас з вами. Ось уже третій тиждень безперервних атак. Ось уже більше року цієї страшної війни", - доповнила лідер гурту "KAZKA".

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