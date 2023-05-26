Руслана Лыжичко, победительница Евровидения 2004 и известная украинская певица не выступала на Евровидении 2023, хотя ее коллеги там присутствовали. Многие назвали это, как и артистка, несправедливым.

Режиссер Олег Боднарчук высказал свое мнение о скандале, связанном с отказом позволить исполнительнице Руслане выступить на конкурсе "Евровидение" в Ливерпуле. Боднарчук поделился историей, произошедшей в 2017 году, когда "Евровидение" проходило в Киеве.

Он начал подготовку к конкурсу вместе с командой из Швеции, где был назначен креативным продюсером "Евровидения" в Киеве. Однако внезапно команда Русланы с ее мужем Ксенофонтовым и господином Грицаком вмешалась в подготовку, забрав контроль над процессом всего за один день. По словам Боднарчука, команда Русланы создавала препятствия и мешала нормальной организации конкурса, включая подписание контрактов с подрядчиками.

Боднарчук убежден, что Руслана также почувствовала "эффект бумеранга" в Ливерпуле. Он считает несправедливым то, что ей не было позволено выступить на конкурсе, и при этом объединяет это событие с произошедшим в 2017 году. Он считает, что вместе эти две несправедливости создают впечатление о большей справедливости.

«То, что произошло в этом году, было ли справедливо не включить Руслану? Нет, это несправедливо. Ей было там место. Но когда ты складываешь вместе первое "несправедливо" и второе "несправедливо", то вместе это получается, что очень справедливо. Это бумеранг. Но все, что с ней произошло в Ливерпуле, вызвало у меня жалость», — подчеркнул Боднарчук.

Последние новости Украины:

Стало известно имя звездной тренерши в новом сезоне "Голоса страны".

Также сообщалось, что Тина Кароль оговорилась, ждать ли ее в "Голосе страны-13".

Кроме того, Politeka.net писала, что Тина Кароль стыдится своего выступления на "Евровидении".