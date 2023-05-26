Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно показала счастливые свадебные кадры из Мексики и исполнила обещание перед другом, нередко рассказывает о личном в сети. Так, недавно Злата сталкивалась с критикой, ведь поддержала брак экс-участника "Холостячки" с другим парнем.

"Холостячка" Огневич призвала быть добрее и более радушно реагировать на новости окружающих. Сама артистка в этот раз поделилась счастливой новостью.

«Холостячка» Злата Огневич порадовала своих поклонников трогательной новинкой — она выпустила свою последнюю композицию под названием "Янгол" и сняла очень личное видео для этой песни.

В видео Огневич передает эмоции женщин из Украины, которые сегодня ждут связи и поддержки от своих мужчин. В клипе к этой песне приняли участие самые близкие люди Златы: ее родители, сестра и ее муж. В этом видео Злата Огневич также раскрыла, что скоро станет тетей, так как ее сестра ожидает ребенка.

Также в клипе можно увидеть, как все собираются вместе, чтобы пообщаться с отцом — военным хирургом Леонидом Григорьевичем, который уже более года спасает жизни наших защитников на передовой.

«Короткие разговоры с отцом возвращают нас в те времена, когда мы собирались всей семьей дома, и никто не мог и предположить, что вскоре это станет невозможным», — поделилась Злата Огневич.

«Поздравляю с семейным счастьем и клипом; Очень хорошая песня, волшебный голос! Удачи с новыми хитами; Злато, спасибо Вам за такие композиции!; Злата, Вы самая лучшая певица нашей Украины. Спасибо за эти песни; Все молимся, счастья вашей семье и близким».

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Напомним, "Нежность и сила в одном": "Холостячка" Огневич в новом образе заинтриговала необычным видео.

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