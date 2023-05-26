Популярный украинский актер, звезда сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк, который во время войны развелся с женой и уже строит новые отношения с бизнес-вумен Светланой Готочкиной, поделился кадрами со Львова. Как оказалось, актер решил отвезти новую возлюбленную в этот романтический город, чтобы отметить ее день рождения.

На фотографиях, которые показал Тарас Цымбалюк, можно увидеть, что парочка поселилась в роскошном отеле Львова с потрясающими видами на архитектуру. Также актер порадовал возлюбленную цветами, романтичными прогулками и посиделками в кафе.

В подписи к публикации Тарас Цымбалюк поделился эмоциями: "Наш прекрасный Львов. Ребята, чаще создавайте праздник для своих очаровательных девочек. Это же сплошной кайф – смотреть на ее счастливые глаза. Каждый приезд сюда – что-то новое. Хочу поделиться открытиями для нас и, возможно, полезным советом в будущем для вас. Ну и, конечно, не могу не поделиться небольшим секретом: здесь есть место, где мы когда-то сидели и долго разговаривали, смеялись, знакомились и наслаждались друг другом. С тех пор мы заходим туда каждый раз, когда оказываемся во Львове. И, конечно, хочу еще раз поблагодарить свою любимую за очередные, незабываемые эмоции! Это бесценно! Хочу, чтобы мы смеялись всю жизнь, как на десятой фотографии".

Отметим, что ранее в интервью "Слава+" Тарас Цымбалюк признался, что уже получил повестку и даже прошел медкомиссию, теперь ждет свою очередь. Актер честно рассказал, что повестка его напугала, так как он нигде не служил и не проходил военную кафедру. Однако заверил, что готов исполнять свой гражданский долг.

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