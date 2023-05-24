Популярный украинский актер, звезда сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк, который сейчас ездит по стране со спектаклем "Основной инстинкт" и собирает средства на помощь ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Тарас Цымбалюк поделился в соцсети необычными кадрами со своей возлюбленной Светланой Готочкиной, которая отмечает день рождения.

Как известно, прошлым летом уже во время полномасштабной войны Тарас Цымбалюк развелся со своей женой Тиной Антоненко после четырех лет отношений. Теперь он строит новые отношения с бизнес-вумен Светланой Готочкиной.

По поводу дня рождения новой возлюбленной Тарас Цымбалюк опубликовал кадры, на которых они страстно целуются, а также где он держит ее на руках. В подписи к публикации актер нежно поздравил избранницу с ее днем рождения:

"С днем рожденья, моя девочка! Безграничная благодарность тебе, что однажды ты ворвалась в мою жизнь и полностью ее перевернула! P. S. Остальное – прошепчу сегодня на ушко".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото актера, присоединяясь к поздравлениям:

"Поздравляю красавицу. Пусть будет самой счастливой! Светланка, на этом фото такая светлая, как ангел, а ты – черный мавр".

"Поздравление настоящего мужчины".

"Хорошая пара, но счастье любит тишину".

"Это очень мило. С днем рождения".

"Поздравляю! Очень красивая пара".

"С днем рождения вашу возлюбленную. Пусть в душе всегда будет весна, в сердце любовь, а над головой мирное небо".

"С днем рождения поздравляю! Счастья, здоровья желаю, и любви безграничной".

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