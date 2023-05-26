Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как ракета попала по поликлинике в Днепре. Звезда опубликовала фото в своем Инстаграм, где делится всем интересным. На снимках можно увидеть результаты обстрела россиян.
"Ракетный удар по поликлинике в Днепре. Поликлиника - место, где оказывают помощь и спасают жизнь.. а не наоборот. Террористы. Мои соболезнования всем пострадавшим", - написала Леся Никитюк.
Украинцы поставили тысячи лайков и написали комментарии под публикаций Леси Никитюк:
"Мы еще с ночи не отошли и здесь… среди бела дня",
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"Так коверкать, врать, подбирать своей подлости слова, чтобы себя оправдать",
"Разумеется, кто их президент, но есть и те, кто смотрит и приводит ракету для этой цели. Как же ты спишь, сволота?!!",
"Ужас! За что? Уроды российские, как я вас ненавижу!!! Бедные наши люди!",
"Как же хочется утром проснуться, включить новости, а там говорят что россии больше нет, хочется чтобы эта нация исчезла бесследно и навсегда, что же вы делаете.....",
"гниды уже опубликовали у себя, что это мы сами перенаправили ракеты на амбулаторию, а они должны были лететь на вагоноремонтный завод...".
Напомним, Никитюк взбудоражила фантазии намеком "с перчиком"
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