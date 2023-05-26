Украинская телеведущая Леся Никитюк показала результаты ракетного удара по Днепру и высказалась в своем блоге.

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как ракета попала по поликлинике в Днепре. Звезда опубликовала фото в своем Инстаграм, где делится всем интересным. На снимках можно увидеть результаты обстрела россиян.

"Ракетный удар по поликлинике в Днепре. Поликлиника - место, где оказывают помощь и спасают жизнь.. а не наоборот. Террористы. Мои соболезнования всем пострадавшим", - написала Леся Никитюк.

Украинцы поставили тысячи лайков и написали комментарии под публикаций Леси Никитюк:

"Мы еще с ночи не отошли и здесь… среди бела дня",

"Так коверкать, врать, подбирать своей подлости слова, чтобы себя оправдать",

"Разумеется, кто их президент, но есть и те, кто смотрит и приводит ракету для этой цели. Как же ты спишь, сволота?!!",

"Ужас! За что? Уроды российские, как я вас ненавижу!!! Бедные наши люди!",

"Как же хочется утром проснуться, включить новости, а там говорят что россии больше нет, хочется чтобы эта нация исчезла бесследно и навсегда, что же вы делаете.....",

"гниды уже опубликовали у себя, что это мы сами перенаправили ракеты на амбулаторию, а они должны были лететь на вагоноремонтный завод...".

Напомним, Никитюк взбудоражила фантазии намеком "с перчиком"

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