Украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как будут теперь отмечать праздники в Украине.

Украинская телеведущая Катя Осадчая показала календарь церковных праздников в Украине, который полностью изменился. Об этом сообщает звезда в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"А это тема, что вызвала разные мысли в комментариях под моими постами. Новый церковный календарь. Сохраняйте, как теперь будем праздновать", - написала Катя Осадчая в публикации.

Ранее стало известно, что Архиерейский собор ПЦУ в Киево-Печерской лавре несколько дней назад проголосовал за смену церковного календаря. Среди участников был только один человек против, а еще один воздержался. А до этого митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний анонсировал переход ПЦУ на новый церковный календарь. Формальный переход будет утвержден во время поместного собора церкви 27 июля.

Стоит отметить, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Катя Осадчая и об Инстаграм, где недавно показала своего младшего сына от Юрия Горбунова.

"Самые теплые в мире объятия. Обнимайтесь с родными чаще. Какие ваши исходные планы, назло болотам?", - написала звезда в публикации.

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