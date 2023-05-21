Украинская телеведущая Катя Осадчая показала себя и рассказала, как ухаживает за лицом.

Катя Осадчая решила поболтать с фанатами. Звезда предложила писать вопросы в своем блоге Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Спрашивайте, буду отвечать, выходные они для чего?", - написала Катя Осадчая.

"Добрый день. Какие вы делаете процедуры за лицом?", - спросил фанат.

"Об этом знает лучше мой косметолог. Это постоянное очищение и увлажнение. Хорошо подобранная косметика. Все очень индивидуально. Нужно найти своего косметолога и не забывать о защите о солнца", - написала Катя Осадчая и показала свое лицо, впечатлив фанатов своей красотой.

"Добрый день. Работаете ли вы с психологом. В каком направлении?", - спросил фанат.

Никогда не работала с психологами, хотя может и не нужно было. Но мне больше подходит система коучинга, но также не имею опыта, все больше из книг", - ответила Катя Осадчая.

"Катя, какие черты или качества вы открыли в себе во время войны? Вы прекрасная", - написал фанат, обращаясь к украинской телеведущей.

"Спасибо. Открыла в себе качество тайные запасы выдержки и нервного покоя. А еще умение доносить свою идею на всех уровнях", - поделилась в ответе Катя Осадчая.

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