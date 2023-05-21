Катя Осадчая решила поболтать с фанатами. Звезда предложила писать вопросы в своем блоге Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
"Спрашивайте, буду отвечать, выходные они для чего?", - написала Катя Осадчая.
"Добрый день. Какие вы делаете процедуры за лицом?", - спросил фанат.
"Об этом знает лучше мой косметолог. Это постоянное очищение и увлажнение. Хорошо подобранная косметика. Все очень индивидуально. Нужно найти своего косметолога и не забывать о защите о солнца", - написала Катя Осадчая и показала свое лицо, впечатлив фанатов своей красотой.
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"Добрый день. Работаете ли вы с психологом. В каком направлении?", - спросил фанат.
Никогда не работала с психологами, хотя может и не нужно было. Но мне больше подходит система коучинга, но также не имею опыта, все больше из книг", - ответила Катя Осадчая.
"Катя, какие черты или качества вы открыли в себе во время войны? Вы прекрасная", - написал фанат, обращаясь к украинской телеведущей.
"Спасибо. Открыла в себе качество тайные запасы выдержки и нервного покоя. А еще умение доносить свою идею на всех уровнях", - поделилась в ответе Катя Осадчая.
Напомним, Осадчая после ракетной атаки обратилась к украинцам
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