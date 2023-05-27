Экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес решил поделится своим не лучшим утром. Звезда опубликовал сторис в Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Доброе утро. Всегда у меня такая штука, что перед чем-то важным и классным происходит какая-то фигня со мной. И вот вчера ели ходил, сегодня немного лучше, но поехал с утра, наставил себе уколов и еду снимать клип. Представьте. Надеюсь он будет супер", - рассказал экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес.

Стоит отметить, Владимир Дантес - известный украинский телеведущий и певец, который после 10 лет отношений развелся с Надей Дорофеевой. Звезда, как и другиее знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес и об Инстаграм, где недавно поздравил украинцев с Днем вышиванки и рассказал о своем измененном отношении к празднику.

"Если бы мне два года назад сказали, что я буду одевать вышиванку в праздник, я бы смеялся и говорил «это нереально». Если бы 2 года назад мне сказали, что я буду идентифицировать себя украинцем, а не человеком мира, я бы тоже не поверил. Если бы мне сказали, что буду отстаивать и настаивать на важности украинского языка + сам разговаривать.. сказал бы, вы что с ума сошли?!", - написал Дантес.

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