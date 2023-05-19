Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая с начала войны ушла от мужа Владимира Дантеса и начала отношения с Михаилом Кацуриным, продолжает привлекать внимание к себе. Дорофеева нередко сталкивается с различными слухами, сплетнями и скандалами из-за своей популярности.

После развода с Владимиром Дантесом артистка довольно быстро начала новые отношения, в которых состоит по сей день. А недавние фото Дорофеевой навели много шума среди фанатов. В очередной раз Наде Дорофеевой стали приписывать тайную беременность. Артистка не стала комментировать слухи.

«Беременна?; не думаю, что беременна. Была на ее концерте в НЙ, животик плоский; Дождались😂; Интересно, существуют ли фото, где Надя не вышла?; Беременная; Надя, мы в тебя верили!;

очень хорошие фотки из вашего свадебного путешествия , Позитиву привет; О, с 3 попытки удалось; Очень милая!!Беременная 🌹; Фото кайф, а Надя как всегда непревзойденная; Ну наконец-то дождались этого шедевра; Видела ее в субботу, она не беременна; Либо рубашка дала такой эффект, либо любовь....» - пишут поклонники в ответ на новые кадры Нади Дорофеевой.

Последние новости Украины:

Напомним, "Вы прекрасна": Никитюк в узком топике "подогрела" весну на полную катушку, фото.

Как сообщала Politeka, "Так быстро растут": Лобода показала редкие кадры с младшей дочерью Тильдой.

Также Politeka писала, что "Лучшее в жизни": Приходько показала редкое фото с сыном, которого любит больше других своих детей.