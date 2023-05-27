Популярная украинская блогерша и модель Анна Неплях, которая еще до полномасштабной войны получила титул "Мисс Украина-Вселенная" и представляла нашу страну на международном уровне, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Анна Неплях прямо-таки впечатлила новой фотосессией и своей схожестью с американской суперзвездой Ким Кардашьян.

Как видно, на новых фотографиях Анна Неплях запечатлена на улицах Парижа, куда недавно отправилась, девушка пафосно и разнообразно позирует фотографу, сверкая прелестями. Перед камерой модель пояивлась в соблазнительном узком корсете необычного кроя с интересным рисунком, который подчеркнул упругое декольте, которое едва не выпадает, также на ней модные джинсы. Волосы девушки заплетены в необычную прическу, а на ее лице легкий макияж и модные очки. В этом образе Анна Неплях очень напомнила поклонникам Ким Кардашьян.

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую фотосессию модели:

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"Боже, это поджог!".
"Вау. Всегда неожиданные образы".
"Ким, ты ли это?".
"Ого, что-то новенькое".
"Корсет огонь, а ты просто пушка".
"Вау, вам очень подходит".
"Какие стильные джинсы!".
"Такая роскошная".
"Похожа на Ким Кардашьян".
"Ты искусство".

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