Популярная украинская блогерша и модель Анна Неплях, которая еще до полномасштабной войны получила титул "Мисс Украина-Вселенная" и представляла нашу страну на международном уровне, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Анна Неплях прямо-таки впечатлила новой фотосессией и своей схожестью с американской суперзвездой Ким Кардашьян.

Как видно, на новых фотографиях Анна Неплях запечатлена на улицах Парижа, куда недавно отправилась, девушка пафосно и разнообразно позирует фотографу, сверкая прелестями. Перед камерой модель пояивлась в соблазнительном узком корсете необычного кроя с интересным рисунком, который подчеркнул упругое декольте, которое едва не выпадает, также на ней модные джинсы. Волосы девушки заплетены в необычную прическу, а на ее лице легкий макияж и модные очки. В этом образе Анна Неплях очень напомнила поклонникам Ким Кардашьян.

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую фотосессию модели:

"Я дико извиняюсь, но без мата здесь не скажешь. Аня, это просто…".

"Ким, это ты?".

"Боже, это поджог!".

"Вау. Всегда неожиданные образы".

"Ким, ты ли это?".

"Ого, что-то новенькое".

"Корсет огонь, а ты просто пушка".

"Вау, вам очень подходит".

"Какие стильные джинсы!".

"Такая роскошная".

"Похожа на Ким Кардашьян".

"Ты искусство".

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