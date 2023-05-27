Известный дизайнер Андре Тан в последнее время раздает украинцам советы не только о моде.

В этот раз на своей странице в Instagram Андре Тан дал три полезных совета, которые ему самому помогают обрести покой и гармонию.

"В мире, где все спешат и гонятся за успехом, умение замедлиться становится настоящим искусством. Истина в том, что ускорение любого дела означает добавление еще одного дела. Но успех не связан со скоростью и количеством. Замедление - вот что позволяет глубже проникнуть в момент, насладиться процессом и обрести внутреннюю гармонию. Честно, мне, как и многим, тяжело дается замедление с таким ритмом жизни, но я очень стараюсь слушать себя", - пишет Андре Тан.

Первое – это сознательное дыхание. Она поможет вернуться к настоящему моменту и почувствовать присутствие.

"Нужно уделять всего несколько минут в день, чтобы остановиться и сосредоточиться на своем дыхании. Почувствуйте, как воздух входит и выходит из ваших легких, создавая чувство покоя и расслабления. Также в моменты тревоги очень эффективно дышать по квадрату (классная техника – рекомендую)" , – подчеркнул Андре Тан.

Второй совет от Андре Тана – прогулки в парк или на природу, где можно насладиться свежим воздухом и звуками природы, отключиться от повседневной суеты и очистить голову от хаоса.

Также дизайнер рекомендует просто выключать телефон.

"Выключите звук во всех чатах, скажите НЕТ всем социальным сетям хотя бы на полдня и просто проведите время с самим собой или приятными для вас людьми. Позвольте своему уму и телу побыть в настоящем мире и отдохнуть от цифровой суеты", - добавил Андре Тан.

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