Накануне вышел пятый выпуск спецпроекта "Год. За кадром", в котором Дмитрий Комаров показывает украинцам то, что не попало в эфир документального проекта "Год". Главным героем нового выпуска стал глава СБУ Василий Малюк.

На этот раз в своем Telegram-канале Дмитрий Комаров собрал главные тезисы из интервью главы СБУ, где он, в частности, рассказал об участии украинских служб в подрыве Крымского моста, о работе СБУ во время псевдореферендума в Херсоне, о «крысах» - людях, которые работали на врага и готовили вторжение, а также о других интересных моментах.

«Более 300 вражеских агентов за прошлый год нами было обнаружено. Вражеский агент – это не всегда человек в наручниках на скамье подсудимых. Если на определенном этапе этот человек подвергается тому, чтобы мы его перевербовали, то в дальнейшем через него можем и дезинформировать, влиять и получать какие-либо данные о враге, то есть мы используем его иначе. А есть те, кто получают от 13 до 15 лет лишения свободы. Это в среднем такие сейчас сроки дают по решению суда по статье 111 – государственная измена", - цитирует Дмитрий Комаров Василия Малюка.

Глава СБУ подчеркнул, что были задержаны разнокалиберные вражеские агенты - от обычных, собиравших информацию о местах дислокации врага, до топовых, таких как Медведчук.

Дмитрий Комаров узнал у Василия Малюка, что Виктор Медведчук работал бок о бок с Пятой службой ФСБ.

"Это та служба, которая работает по Украине. У них даже был такой план. Назывался он «Луч». И в материалах дела это – Медведчук своей рукой даже вносил коррективы относительно того, как нужно работать и действовать по Украине. Речь идет о их глубоких агентурных проникновениях, дальнейшем создании оккупационных режимов на территории Украины", — рассказал глава СБУ в интервью Дмитрию Комарову.

Последние новости Украины:

Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.

Как сообщала Politeka, жена Комарова из "Мир наизнанку" в роскошном образе поделилась сокровенным.

Также Politeka писала, Комаров из "Мир наизнанку" поразил поступком накануне праздника.