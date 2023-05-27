22-летняя избранница Владимира Остапчука Екатерина Полтавская показала себя, но нарвалась на критику. Девушка опубликовала фото в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Доброе утро, опоздали оба уже везде, но все равно идем на крышу. Отакие мы неприятные люди", - написала избранница Владимира Остапчука.

"Ооо, как раз хотела себе такое платье заказать, но везде она на пышногрудых девочках с большой грудью. Теперь вижу, что и без большой груди выглядит очень красиво", - написала фанатка в ответ на сторис любимой Владимира Остапчука.

"Вроде и похвалили, но осадочек остался, блин", - ответила избранница Владимира Остапчука.

"Где вы берете энергию на такое легкое ощущение и принятие жизни?", - спросил фанат у девушки звезды.

"А если серьезно, то считаю, что действительно, то факт, что я больше не хожу в офис пять дней на неделю с 9 утра до 6 вечера, влияет на то, что у меня почти всегда хорошее настроение. Но кром того, я сама по себе легкий человек и живу с чувством, что все всегда будет хорошо (даже если что-то идет не так, то в результате все будет ок), - написала Полтавская в ответ.

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