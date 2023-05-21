22-летняя избранница Владимира Остапчука Катя Полтавская поделилась видео, где вместе со своим любимым ехала во Львов. Звезда из-за этого нарвалась на критику в сторис Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

"Мы снова едем во Львов", ты нравишься мне, Владимир Остапчук", - написала 22-летняя избранница Владимира Остапчука Катя Полтавская.

"Ну блін, у Львів, або до Львова", - написала фанатка в ответ на сторис 22-летней избранницы Владимира Остапчука Кати Полтавской.

"Не блін, а млинець, по-перше. А по-друге, судячи з того, що мені про це написало тілько двоє людей. То всі інші також їздять до Львову", - написала подружка Остапчука в ответ.

Стоит отметить. Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который недавно начал отношения с 22-летней Катей Полтавской, для которой звезда стал первым мужчиной в жизни. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А недавно знаменитость поздравил своего сына.

"Любимый сын. Тебе сегодня 5 лет, ты уже такой большой, улыбчивый и красавчик. А я помню тебя вот таким крошечным и серьезно нахмуренным. Люби этот мир, относись к нему с благодарностью и помни, я всегда буду рядом, даже если физически за тысячи километров. Люблю тебя безгранично, Папа", - написал звезда.

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